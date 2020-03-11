«الصالحية العقارية»: توزيع 25 بالمئة أرباح نقدية عن 2019

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصالحية العقارية الكويتية توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباحا نقدية بنسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 25 فلسا للسهم الواحد على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة غازي النفيسي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن مجهودات إدارة الشركة خلال 2019 ساهمت في تعزيز الاداء بالرغم من تفاوت المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية عالميا وإقليميا خلال العام الماضي.



وأضاف النفيسي أن الشركة التزمت في السير على نهجها الدائم باستغلال جميع الفرص المتاحة أمامها والتي تتوافق مع استراتيجيتها كما قامت بتطوير وتعزيز اعمالها القائمة بما يساهم بدعم الثقة بينها وبين جميع عملائها.



وأوضح أن استثمارات الشركة تتمتع بمستويات مقبولة من المخاطر مبينا أن تلك الاستثمارات تتركز في النشاط العقاري وتتوزع حسب استراتيجية الشركة المعتمدة ما بين الكويت ودول الخليج بنسبة 85 في المئة.



وذكر أن الشركة لديها تواجد خارجي بنسبة 15 في المئة من حجم استثماراتها وتتركز في ألمانيا والمملكة المتحدة لافتا إلى أن القيمة السوقية لاجمالي أصول الشركة تقدر بنحو 571 مليون دينار كويتي «نحو 9ر1 مليار دولار أمريكي».



وتأسست «الصالحية العقارية» عام 1974 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 2ر51 مليون دينار «نحو 174 مليون دولار» ومن بعض أغراض الشركة شراء وبيع الاراضي والعقارات وايجارها واستئجارها داخل الكويت وخارجها.