إيطاليا تدعم اقتصادها أمام تفشي كورونا بتعزيز الإنفاق

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، إن الحكومة ستعزز الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على التأقلم مع تأثير فيروس كورونا.

وأشار جوزيبي كونتي إلى أن حكومته ستخصص 25 مليار يورو «28.3 مليار دولار» لمعالجة الأزمة المتزايدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إنها ستحتاج إلى 7.5 مليار يورو فقط، ولكن منذ ذلك الحين تصاعدت حالة الطوارئ بشكل كبير وتم إغلاق أجزاء كبيرة من البلاد، مما أدى إلى تجميد الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي في دولة كانت على وشك الدخول في حالة ركود بالفعل.

ووسعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ، الأحد، على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد لتشمل “سائر أنحاء البلاد”، بحسب مرسوم صدر، مساء الاثنين، ودخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك بهدف الحد من تفشي كورونا.

وبحسب المرسوم فإن الإجراءات الاستثنائية، التي خضع لها منذ، الأحد، ربع سكان البلاد باتت اعتبارا من فجر الثلاثاء سارية على جميع الأراضي الإيطالية.

وتتضمن هذه الإجراءات الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية “أيا كان مستواها أو نوعها”، ما عدا تلك التي تنظمها مؤسسات دولية.

وأشار جوزيبي كونتي إلى أن حكومته ستخصص 25 مليار يورو «28.3 مليار دولار» لمعالجة الأزمة المتزايدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إنها ستحتاج إلى 7.5 مليار يورو فقط، ولكن منذ ذلك الحين تصاعدت حالة الطوارئ بشكل كبير وتم إغلاق أجزاء كبيرة من البلاد، مما أدى إلى تجميد الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي في دولة كانت على وشك الدخول في حالة ركود بالفعل.

ووسعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ، الأحد، على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد لتشمل “سائر أنحاء البلاد”، بحسب مرسوم صدر، مساء الاثنين، ودخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك بهدف الحد من تفشي كورونا.

وبحسب المرسوم فإن الإجراءات الاستثنائية، التي خضع لها منذ، الأحد، ربع سكان البلاد باتت اعتبارا من فجر الثلاثاء سارية على جميع الأراضي الإيطالية.

وتتضمن هذه الإجراءات الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية “أيا كان مستواها أو نوعها”، ما عدا تلك التي تنظمها مؤسسات دولية.