سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 62 سنتاً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا ليبلغ 12ر36 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 50ر35 في تداولات يوم أمس الأول الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وعالميا هبطت أسعار النفط 4 في المئة أمس مع تجدد الضعف في أسواق الأسهم بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أصبح وباء إضافة إلى إعلان منتجين كبار للخام خططا لتصعيد حرب أسعار.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 43ر1 دولار أو 8ر3 في المئة لتسجل عند التسوية 79ر35 دولار للبرميل.



وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38ر1 دولار أو 4 في المئة لتغلق عند 98ر32 32.98 دولار للبرميل.



وهوت الأصول العالية المخاطر طوال يوم أمس لكن خسائرها تسارعت في أواخر التعاملات مع تزايد عدد حالات الإصابة ب«كورونا» وتقييد دول كثيرة السفر.



وخفضت كل من منظمة البلدن المصدرة للبترول «أوبك» وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتهما للطلب على النفط بسبب تفشي الفيروس وتوقعتا أن ينكمش الطلب في الربع الأول من العام.



وأعلنت السعودية والإمارات خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية في أعقاب انهيار تخفيضات إنتاجية منسقة من السعودية وروسيا ومنتجين آخرين.



وأصدرت وزارة الطاقة السعودية توجيهات إلى شركة «أرامكو» لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليونا.



وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها سترفع إمدادات الخام إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل.