إيران تطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا

بعد مناشدتها منظمة الصحة العالمية إرسال مساعدات وأجهزة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي بات وباء، أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي الفيروس، الذي تضررت منه بشدة.

وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أفادت بأن البلدان المتضررة من «كورونا» ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع. وغرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلده طلبت من صندوق النقد الدولي التمويل عبر تلك الطريقة: «طلب بنكنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور».

من ناحيته، أوضح عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني أنه «طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا».