5 مليارات دينار تبخرت من البورصة بنهاية الأسبوع

شريف حمدي

تعـرضـــت بـورصـــة الكويت لخسائر فادحة بنهاية تعاملات الأسبوع الذي اقتصر على 4 جلسات فقط جراء تعطيل البورصة لأعمالها أمس تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الكويتي.

وكانت الخسائر السوقية طائلة بنهاية تعاملات الاسبوع ببلوغها 5 مليارات دينار تعادل أكثر من 16 مليار دولار.

وبذلك تكون الخسائر تجاوزت 15% ليصل إجمالي خسائر القيمة منذ بداية 2020 نحو 22% منها 19% خلال تعاملات مارس أي على مدار 9 جلسات.

واستقرت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي عند 28.428 مليار دينار انخفاضا من 33.520 مليار دينار في جلسة ختام الأسبوع الماضي.

وتراجعت المحصلة الأسبوعية لسيولة البورصة بنهاية الأسبوع بنحو 30%، اذ بلغت 159 مليون دينار بمتوسط يومي 40 مليون دينار، وذلك من 228 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار الأسبوع الماضي.

وكان لافتا التراجع الكبير في مستويات السيولة المتدفقة الى السوق خلال جلستي الأحد والاثنين الماضيين نظرا لإيقاف السوق الأول عن تداول أسهمه بعد أن حقق خسائر تجاوزت 10% من قيمته، وبالتالي اقتصرت التعاملات على أسهم السوق الرئيسي ذات القيم السعرية المتوسطة والصغيرة لأغلب الأسهم المدرجة فيه.

وتعد خسائر السوق بنهاية الأسبوع الجاري أكثر قسوة من خسائر الأسبوع الماضي جراء استمرار تفشي فيروس «كورونا» لدرجة أن منظمة الصحة العالمية أقرته وباء عالميا.

وعزز من شدة انجراف السوق نحو مزيد من التراجعات الحادة، تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع بشكل غير مسبوق ما ألقى بظلاله السلبية الثقيلة على أسواق المال في المنطقة التي منيت بخسائر حادة نظرا لاعتمادها الكبير على العوائد النفطية.

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على خسائر كبيرة على مستوى كل مؤشراتها، وذلك على النحو التالي:

– خسر مؤشر السوق الأول 18% من قيمته مقارنة بـ 5% الأسبوع الماضي، واستقر المؤشر عند 5246 نقطة بعد أن خسر 1144 نقطة بنهاية الأسبوع الكارثي.

– تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7.8%، علما أن خسارته الأسبوع الماضي كانت 3.5%، ووصل المؤشر الى 4234 نقطة بعد خسارة 361 نقطة.

– خسر مؤشر السوق العام 15.3% بنهاية التعاملات الأسبوعية مقارنة بـ4.7% الأسبوع الماضي، واستقر المؤشر عند 4904 نقاط بعد خسارته 884 نقطة.

في سياق آخر، واصلت بورصات الخليج أعمالها أمس، لكنها منيت بخسائر جديدة تضاف للخسائر السابقة، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 7.9%، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 7.4% وخسر سوق قطر 4.4% كما خسر سوق البحرين 0.3% فيما ارتفع سوق مسقط بـ 0.8%.