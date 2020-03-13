ترامب يريد 77 مليون برميل نفط لملء “مغارات تكساس ولويزيانا”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ احتياطات النفط الاستراتيجية للولايات المتحدة سترفع إلى الحد الأقصى، وذلك في سياق إجراءات طارئة تهدف إلى تجنب أزمة اقتصادية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض “طلبت ايضاً من وزير الطاقة شراء كميات كبيرة من النفط بأسعار جيدة من أجل تخزينها في الولايات المتحدة”.

وأضاف “سنملأ الاحتياطات الاستراتيجية إلى الحد الأقصى”، لافتا إلى العمل على “توفير مليارات على دافعي الضرائب الأميركيين ومساعدة صناعتنا النفطية”.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية إن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، المخزن في سلسلة مغارات بامتداد سواحل تكساس ولويزيانا، يستطيع استيعاب ما يصل إلى 77 مليون برميل إضافية من النفط، وفق ما نقلت “رويترز”.

ولم يذكر حجم النفط الذي سَيُشترى للتخزين في الاحتياطي، الذي يوجد فيه حاليا 635 مليون برميل، مكتفيا على ما يبدو بتصريح رئيسه الذي أعلن نيته رفع الاحتياطات “إلى الحد الأقصى”.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض “طلبت ايضاً من وزير الطاقة شراء كميات كبيرة من النفط بأسعار جيدة من أجل تخزينها في الولايات المتحدة”.

وأضاف “سنملأ الاحتياطات الاستراتيجية إلى الحد الأقصى”، لافتا إلى العمل على “توفير مليارات على دافعي الضرائب الأميركيين ومساعدة صناعتنا النفطية”.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية إن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، المخزن في سلسلة مغارات بامتداد سواحل تكساس ولويزيانا، يستطيع استيعاب ما يصل إلى 77 مليون برميل إضافية من النفط، وفق ما نقلت “رويترز”.

ولم يذكر حجم النفط الذي سَيُشترى للتخزين في الاحتياطي، الذي يوجد فيه حاليا 635 مليون برميل، مكتفيا على ما يبدو بتصريح رئيسه الذي أعلن نيته رفع الاحتياطات “إلى الحد الأقصى”.