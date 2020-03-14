بيلوسي: اتفاق مع إدارة ترامب لكبح “تأثيرات كورونا”

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إجراءات تهدف إلى كبح تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأميركي، وعشرات ملايين الموظفين.

والتقت بيلوسي بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة، للتفاوض بشأن هذا الاتفاق.

وكتبت بيلوسي متوجهة إلى كتلتها البرلمانية “نحن فخورون بالتوصل إلى اتفاق مع الإدارة يهدف إلى مواجهة تحدّيات رئيسية، والتصويت قريبا” على مشروع القانون هذا في مجلس النواب.

وسيتعين بعد ذلك أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ، الذي لا يعتزم الانعقاد قبل الاثنين، ثم إحالته إلى ترامب لتوقيعه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقالت بيلوسي إنه “من أجل وقف انتشار الفيروس، سيتم عمل اختبار مجاني لأي شخص يحتاج للفحص، بمن في ذلك أولئك الذين ليس لديهم تأمين”.

والتقت بيلوسي بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة، للتفاوض بشأن هذا الاتفاق.

وكتبت بيلوسي متوجهة إلى كتلتها البرلمانية “نحن فخورون بالتوصل إلى اتفاق مع الإدارة يهدف إلى مواجهة تحدّيات رئيسية، والتصويت قريبا” على مشروع القانون هذا في مجلس النواب.

وسيتعين بعد ذلك أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ، الذي لا يعتزم الانعقاد قبل الاثنين، ثم إحالته إلى ترامب لتوقيعه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقالت بيلوسي إنه “من أجل وقف انتشار الفيروس، سيتم عمل اختبار مجاني لأي شخص يحتاج للفحص، بمن في ذلك أولئك الذين ليس لديهم تأمين”.