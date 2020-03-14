سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.17 دولار ليبلغ 35.46 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17ر1 دولار ليبلغ 46ر35 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 29ر34 دولار في تداولات يوم أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية ارتفعت الأسعار أمس محققة انتعاشة إثر إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى خططا لدعم الاقتصادات الآخذة بالضعف.



وارتفع «برنت» أمس 63 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 85ر33 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا لتغلق على 73ر31 دولار للبرميل.



وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط أمس لكنها أنهت أمس أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 متأثرة بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وزيادة المعروض في الأسواق النفطية بمستويات قياسية.



وسادت حالة من الصدمة في الأسواق النفطية نظرا إلى التفاوت الكبير بين كميات العرض ومستويات الطلب مما تسبب بانهيار سوق الخام مع تأهب المنتجين حول العالم لتخمة نفطية غير متوقعة خلال الأسابيع المقبلة.



يأتي ذلك في وقت أصاب فيروس كورونا ما لا يقل عن 138 ألف شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من خمسة آلاف معطلا أنشطة الشركات والأسواق والحياة اليومية.