«المرافق العمومية»: خدماتنا مستمرة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المرافق العمومية الكويتية الدكتور محمد العبدالجادر استمرار خدمات الشركة والتزامها بسياسة وتوجهات مجلس الوزراء ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بالمحافظة على صحة وسلامة مرافقها ومستخدميها المواطنين والمقيمين.



وقال العبدالجادر في بيان صحفي اليوم السبت إن «المرافق العمومية» وهي شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار مستمرة في تقديم الخدمات وتقوم بواجباتها في كل المرافق كالمواقف والأسواق المساندة ومدن العمال السكنية التابعة تحت إدارة الشركة متمنيا من المولى عز وجل أن تزول الغمة ويحفظ الله البلاد من كل مكروه.



وأنشئت «المرافق العمومية» وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة عام 1982 كاستثمار داخلي في دولة الكويت من خلال استغلال بعض أراضي وأصول الدولة وتنويع الدخل القومي والمشاركة في التنمية الداخلية للدولة.



وتتخصص الشركة بإدارة و صيانة وتشغيل بعض المباني الخدمية والمجمعات التجارية ومدن العزاب السكنية ومواقف السيارات المتعددة الأدوار والسطحية والساحات والميادين التاريخية.