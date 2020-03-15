البورصة المصرية تعلق التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط حاد في مؤشرها{{{article.title}}}

علقت ​البورصة المصرية​ تداولاتها لمدة نصف ساعة، بعد هبوط حاد في مؤشرها صباح اليوم.

وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بهبوط ​أسواق المال العالمية​، نتيجة مخاوف من إنتشار فيروس “كورونا”، وهبط رأس المال السوقي بقيمة 23 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول، ليصل إلى مستوى 576.9 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “​إيجى إكس 30​” بنسبة 6.09% ليصل إلى مستوى 10512 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 4.47% ليصل إلى مستوى 1484 نقطة، وإنخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 5.16% ليصل إلى مستوى 12129 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” للعائد الكلي بنسبة 7.62% ليصل إلى مستوى 3854 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.31% ليصل مستوى 1070 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 1142 نقطة.