«أرامكو» تربح 88.2 مليار دولار في 2019

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» اليوم «الأحد»، نتائجها المالية لعام 2019م بأكمله، حيث حققت أرباحاً وتوزيعات أرباح قوية، رغم انخفاض أسعار النفط والتحديات المحيطة بتحقيق الهوامش في قطاعي التكرير والكيميائيات.



وبلغ صافي الدخل 330.7 مليار ريال «88.2 مليار دولار» لعام 2019م بأكمله، مقارنة مع 416.5 مليار ريال «111.1 مليار دولار» في عام 2018م.



ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال «1.6 مليار دولار».



وبلغت التدفقات النقدية الحرة 293.6 مليار ريال «78.3 مليار دولار»، مقارنة مع 321.9 مليار ريال «85.8 مليار دولار» في العام السابق.



ورغم قوة التدفقات النقدية الحرة، فإن تراجعها عن عام 2018م يُعزى في المقام الأول إلى انخفاض الدخل، الذي قابلته تغيرات إيجابية في رأس المال العامل وتراجع حجم الإنفاق الرأسمالي.



وأظهر المركز المالي للشركة نسبة مديونية بلغت – 0.2 في المائة في نهاية عام 2019م، ما يبرهن على قوة الإطار المالي للشركة والحصافة المتّبعة في إدارته.



وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 274.4 مليار ريال «73.2 مليار دولار» في عام 2019م، وكما ورد في نشرة الإصدار، أعلنت الشركة توزيع أرباح عادية بقيمة 14.8 مليار ريال «3.9 مليار دولار»، وذلك للفترة من 5 ديسمبر «كانون الأول» 2019م حتى 31 ديسمبر «كانون الأول» 2019م، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019م، وتمثّل هذه الأرباح جزءاً من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019م والبالغة قيمتها 50.2 مليار ريال «13.4 مليار دولار»، ومن المقرر دفع توزيعات الأرباح التي بقيمة 14.8 مليار ريال «3.9 مليار دولار» في 31 مارس «آذار» 2020م للمساهمين المسجّلين في 18 مارس 2020م.



وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020م، بقيمة 75.0 مليار دولار على الأقل، تدفع بشكل ربع سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة، ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2020م مع النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م، التي يتوقع نشرها في شهر مايو «أيار» 2020م.



وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 122.9 مليار ريال «32.8 مليار دولار»، مقارنة مع 131.8 مليار ريال «35.1 مليار دولار» في عام 2018م، وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020م بين 25 مليار و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما تجري حالياً مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 2021م وما بعده، ويوفر انخفاض تكاليف الإنتاج وكذلك انخفاض الإنفاق الرأسمالي المستدام قدراً كبيراً من المرونة لدى الشركة، ويبرهن على تميّزها عن نظيراتها.



وفي عام 2019م، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكبر منتجي النفط الخام والمكثفات في العالم بمتوسط إجمالي إنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم من المواد الهيدروكربونية.



وفي العام نفسه، بلغ إجمالي احتياطيات أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية بموجب اتفاقية الامتياز 258.6 مليار برميل مكافئ نفطي، مقارنة مع 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي في عام 2018م.