تراجع بورصة دبي بنسبة 2.63% بمستهل التعاملات{{{article.title}}}

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 2.63% خاسراً 51.80 نقطة ليصل إلى مستوى 1911.46 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس “كورونا”.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 75.6 مليون سهم محققة ما قيمته 93.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1297 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهمين.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.62%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.28%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.06%، ثم قطاع الإستثمار بنسبة 2.25%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.63%، ثم قطاع الإتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.
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