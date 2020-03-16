تراجع بورصة دبي بنسبة 2.63% بمستهل التعاملات{{{article.title}}}

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 2.63% خاسراً 51.80 نقطة ليصل إلى مستوى 1911.46 نقطة، متأثرة بهبوط ​أسواق المال العالمية​ نتيجة مخاوف انتشار فيروس “كورونا”.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 75.6 مليون سهم محققة ما قيمته 93.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1297 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.62%، أعقبه ​قطاع النقل​ بنسبة 4.28%، تلاه قطاع ​العقارات​ بنسبة 4.06%، ثم قطاع الإستثمار بنسبة 2.25%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.63%، ثم ​قطاع الإتصالات​ بنسبة 1.01%، ثم ​قطاع الخدمات​ بنسبة 0.86%، ثم ​قطاع التأمين​ بنسبة 0.17%.