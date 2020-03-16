النفط يعاود الانخفاض بفعل الانتشار السريع لكورونا

تراجع النفط مجددا، الاثنين، مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وهبط خام برنت 2.07 دولار إلى 31.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، ليواصل انخفاضا بنسبة 25 في المئة سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008.

وتراجع الخام الأميركي 1.38 دولار إلى 30.35 دولار للبرميل، بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارا للبرميل، في وقت سابق من الجلسة، على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي “عن آخره” في أكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس: “بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة «بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي» تتضاءل مقارنة مع سوق مبتلاة بفيروس كورونا، وهو أثر يقاس بالشهور ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر”.

وأوضح تران أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يوما وهو ما تقدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا.

وخفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر، الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة، في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

وهبط خام برنت 2.07 دولار إلى 31.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، ليواصل انخفاضا بنسبة 25 في المئة سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008.

وتراجع الخام الأميركي 1.38 دولار إلى 30.35 دولار للبرميل، بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارا للبرميل، في وقت سابق من الجلسة، على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي “عن آخره” في أكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس: “بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة «بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي» تتضاءل مقارنة مع سوق مبتلاة بفيروس كورونا، وهو أثر يقاس بالشهور ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر”.

وأوضح تران أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يوما وهو ما تقدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا.

وخفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر، الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة، في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.