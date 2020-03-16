البنك المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 1.5 %

قال بنك الكويت المركزي في بيان اليوم الاثنين إنه خفض سعر الخصم بواقع مئة نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة من 2.5 بالمئة، ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه.

وذكر البنك على تويتر أن الخفض «ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية».

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي»، أعلن في وقت سابق عن مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضاً معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا. وبذلك يكون الاحتياطي الفدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر عند صفر- 0.25 %، وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة العام 2008 المالية العالمية، متعهّدا إبقاءها عند هذا المعدّل إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.