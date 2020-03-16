بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 179.6 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر179 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4456 نقطة بنسبة تراجع بلغت 8ر3 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 02ر175 مليون سهم تمت عبر 13711 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر41 مليون دينار «نحو 4ر141 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر51 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4059 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر77 مليون سهم تمت عبر 2763 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر3 مليون دينار «نحو 5ر11 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر243 نقطة ليبلغ مستوى 16ر4661 نقطة بنسبة تراجع بلغت 9ر4 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر97 مليون سهم تمت عبر 10948 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر38 مليون دينار «نحو 8ر129 مليون دولار».



وانخفض مؤشر «رئيسي 50» 8ر73 نقطة ليبلغ مستوى 2ر3983 نقطة بنسبة تراجع بلغت 8ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر71 مليون سهم تمت عبر 2323 صفقة بقيمة نقدية 04ر3 مليون دينار «نحو 3ر10 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «كميفك» و«تمدين ع» و«عقارات ك» و«صالحية» اما شركات «المدينة» و«اهلي متحد» و«بيتك» و«وطني» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «نور» و«اسيكو» و«معادن» و«اولى تكافل» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إعلان الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ارتفاع أرباح العام الماضي بنسبة 5ر17 في المئة إذ بلغت أرباح الفترة 9ر4 مليون دينار «نحو 2ر16 مليون دولار» مقارنة مع 24ر4 مليون دينار «نحو 7ر13 مليون دولار» في عام 2018.



وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 25 فلسا للسهم وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم.



كما شهدت الجلسة إعلان شركة بنك برقان الكويتي قيامه بتحويل حصة ملكية البنك البالغة 8ر51 في المئة في مصرف بغداد إلى شركة الخليج المتحد القابضة «شركة مساهمة بحرينية» وتمثل 48ر129 مليون سهم من أسهم مصرف بغداد بقيمة 9ر39 مليون دينار «نحو 8ر129مليون دولار».



وتابع المتعاملون إفصاحا عن انتهاء شركة بيت الأوراق المالية من تنفيذ الإجراءات القانونية للاندماج بطريق الضم مع شركة الأمان للاستثمار اذ تم إتمام مبادلة أسهم رأسمال شركة الأمان المملوكة لمساهميها «بخلاف الأسهم المملوكة لشركة البيت» التي يبلغ إجمالي عددها 8ر74 مليون سهم مقابل 105 ملايين سهم من أسهم زيادة رأسمال البيت والمخصصة حصرا لمساهمي الأمان.