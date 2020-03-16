بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 290 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون دينار كويتي «نحو 957 مليون دولار أمريكي».



وقال «المركزي» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن أجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 250ر2 في المئة.



وكان بنك الكويت المركزي اصدر سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار كويتي «نحو 660 مليون دولار امريكي» في 27 يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر ومعدل عائد 750ر2 في المئة.