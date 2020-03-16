انخفاض أسعار النفط ماركة برنت لأدنى مستوى منذ فبراير 2016

هبط سعر النفط ماركة برنت، اليوم الاثنين، بنسبة 9 في المئة، ليبلغ سعر البرميل أقـــل من 31 دولارا، وهو أقــل سعر لــه منــذ 12 فبـــراير/شباط 2016، وفقا لبيانات التداول.



وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو لنفط بحر الشمال حتى الساعة 13.08 بتوقيت موسكو 30.88 للبرميل، بانخفاض قدره 8.77 بالمئة، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 30.25 بانخفاض قدره 5.95 بالمئة.



وأشار تقرير شركة “آرغوس” للاستشارات العالمية الجديدة، اليوم الاثنين، إلى توقع تراجع الطلب العالمي على النفط الخام لعام 2020 الحالي، بواقع 380 ألف برميل يومياً، وذلك استنادا إلى توقعات تأثر نمو الاقتصاد العالمي بواقع 0.3 نقطة مئوية، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وتراجع الطلب على النفط الخام في الصين ودول أخرى.

وجاء في تقرير “آرغوس للاستشارات” الصادر اليوم، والمخصص لبحث مدى تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية، وحصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: “تتوقع “آرغوس للاستشارات” هبوط الطلب على النفط بواقع 380.000 برميل يومياً، على مدار هذا العام، وذلك استنادا لتوقع هبوط نمو الاقتصاد العالمي بواقع 0.3 نقطة مئوية”.

وأضاف تقرير “آرغوس”، وهي شركة الطاقة المختصة بدراسة أسعار السلع العالمية، بأن “مثل هذا التراجع يأتي ضمن نطاق « قدرة » الأسواق والمنتجين لامتصاص ذلك”.

وتواجه أسواق النفط العالمية حالياً، تقلبات وتحديات عديدة، وذلك على خلفية تباطؤ الإنتاج الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام عالميا، وانخفاض الطلب على النفط فيها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك فشل اجتماعات منظمة “أوبك” في التوصل إلى تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج مع حلفائها من خارجها، على رأسهم روسيا وكازاخستان، في 6 و7 مارس / آذار الحالي، ما ساهم في هبوط حاد لأسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.