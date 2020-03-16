بورصة دبي تغلق على إنخفاض بنسبة 6.15% عند 1842.60 نقطة{{{article.title}}}

16 مارس، 2020
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أغلقت ​بورصة دبي​ على إنخفاض بنسبة 6.15% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 1842.60 نقطة، وتصدر سهم “سلامة” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 10%.

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