‫بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الصباحية على انخفاض المؤشر العام 79.16 نقطة‬

‫استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الصباحية اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 16ر79 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4375 نقطة بنسبة تراجع بلغت 8ر1 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر7 مليون سهم تمت عبر 355 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر1 مليون دينار «نحو 4ر5 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر26 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4033 نقطة بنسبة تراجع بلغت 65ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر3 مليون سهم تمت عبر 92 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9ر153 ألف دينار «نحو 6ر526 ألف دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر122 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4543 نقطة بنسبة تراجع بلغت 7ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر5 مليون سهم تمت عبر 323 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر2 مليون دينار «نحو 4ر7 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر «رئيسي 50» 8ر45 نقطة ليبلغ مستوى 4ر3937 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر3 مليون سهم تمت عبر 91 صفقة بقيمة نقدية 9ر146 ألف دينار «نحو 5ر499 ألف دولار».‬