«المطاحن»: مستمرون في تلبية احتياجات المستهلكين ومستعدون لمواكبة المستجدات

أكدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية استمرارها في تلبية احتياجات المستهلكين وتوفير مخزون كاف من جميع المنتجات في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية واستعدادها الدائم لمواكبة أي مستجدات وفق خطة طوارئ معمول بها سابقا.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن الشركة تحمل على عاتقها مهمة تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتمكنت في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» من تحقيق إنجازات واضحة على الصعد الإنتاجية كافة.



وأوضح الزايد أن إنتاج وتوزيع شركة المطاحن من الخبز العربي ارتفع خلال هذه الأزمة إلى ما يقارب الضعف خلال الفترة بين 12 و 15 مارس الجاري مقارنة بالعام الماضي مبينا أن الكميات المسلمة للجمعيات التعاونية ومراكز التوزيع والأكشاك خلال هذه الفترة بمعدل يومي بلغ نحو سبعة ملايين من الخبز العربي ونحو مليونين من الخبز الأوروبي.



وذكر أن إنتاج وتوزيع الشركة من أكياس الطحين وزن 50 كيلوغراما خلال الفترة بين 12 و15 مارس الجاري بلغ 1338 طنا بما يعادل 1ر17 مليون خبزة مبينا أن إنتاج وتوزيع الشركة من طحين التنور بلغ نحو 217 طنا بما يعادل 6ر1 مليون خبزة.



وقال إن إجمالي الخبز الموزع بأنواعه خلال تلك الفترة بلغ 7ر54 مليون خبزة مما أدى إلى تحقيق انخفاض على طلب الخبز والاكتفاء وتلبية احتياجات المستهلك.



وأسست شركة المطاحن عام 1961 وبدأت نشاطها الصناعي عام 1965 واندمجت عام 1986 مع شركة المخابز الكويتية ليصبح اسمها بعد ذلك «شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية».