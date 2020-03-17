النفط الكويتي ينخفض 3.30 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 30ر3 دولار ليبلغ 16ر32 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 46ر35 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وعالميا انخفضت أسعار النفط أمس لما دون 30 دولارا للبرميل إذ تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في أنحاء العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع مما دفع الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات بإغلاق الأبواب ووقف الأنشطة في حين يبدو الاقتصاد العالمي في طريقه نحو الركود.



وهبط خام برنت 35ر3 دولار بما يوازي 10 في المئة إلى 50ر30 دولار للبرميل في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 08ر2 دولار أو 6ر6 في المئة إلى 65ر29 دولار للبرميل.



وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو 170 الف شخص وأودى بحياة نحو 6700 في هبوط سريع لأسعار النفط بلغ 50 في المئة منذ بداية العام.



وخفضت الكثير من الهيئات المتخصصة توقعاتها للطلب على الخام إذ يعطل فيروس كورونا المستجد نشاط الشركات والسفر والحياة اليومية.



إلى ذلك خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي إلى قرب الصفر مما أطلق عمليات تيسير غير مخططة من عدة بنوك مركزية في أنحاء العالم.



وهوت الأسهم الامريكية في نهاية تعاملات أمس بشدة مسجلة أسوأ أداء لها منذ انهيار الأسواق عام 1987 رغم المحفزات النقدية الضخمة التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي للحد من تباطؤ النمو الذي سببته جائحة «كوفيد – 19».



وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى آخره مستغلا التراجع الحاد في الأسعار.