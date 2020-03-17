بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 18.7 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4475 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر213 مليون سهم تمت عبر 13503 صفقات بقيمة نقدية بلغت 7ر49 مليون دينار «نحو 9ر168 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37ر36 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4023 نقطة بنسبة تراجع بلغت 90ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر86 مليون سهم تمت عبر 2731 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر3 مليون دينار «نحو 2ر12 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 2ر46 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4707 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 99ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر126 مليون سهم تمت عبر 10772 صفقة بقيمة نقدية بلغت 13ر46 مليون دينار «نحو 8ر156 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 2ر45 نقطة ليبلغ مستوى 01ر3938 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر77 مليون سهم تمت عبر 2314 صفقة بقيمة نقدية 2ر3 مليون دينار «نحو 6ر6 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «المباني» و«كميفك» و«معادن» و«سنام» اما شركات «اهلي متحد» و«بيتك» و«المستثمرون» و«بنك وربة» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «وثاق» و«الامتياز» و«وربة كبيتل» و«مواشي» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إعلانا عن ترسية مناقصة على شركة نقل وتجارة المواشي بقيمة 5ر4 مليون دينار «نحو 3ر15 مليون دولار» خلال الربع الثاني من عام 2020 تتعلق بتوريد ماشية حية لمصلحة إحدى الشركات الخليجية.



كما شهدت الجلسة إعلانا من بورصة الكويت حول تعطيل التداولات يوم 22 مارس الجاري في مناسبة يوم الإسراء والمعراج على أن تستأنف حركة التعاملات يوم 23 الجاري.