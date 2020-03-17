«فولكسفاغن» تغلق مصانعها في أوروبا بسبب كورونا

أعلنت شركة “فولكسفاغن” الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق معظم مصانعها الأوروبية لمدة أسبوعين، بسبب عدم تأكدها من وجود طلب على سياراتها، وكذلك إمدادات قطع الغيار، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وجاء الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي لـ”فولكسفاغن”، هربرت ديس، وذلك في بداية المؤتمر الصحفي السنوي الخاص بالشركة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» نقلا عن ممثلي الموظفين، إن آخر نوبات عمل لهم في جميع مواقع الشركة ستنتهي يوم الجمعة المقبل.



وتوقعت الشركة زيادة في مبيعاتها بنسبة 4% في العام الحالي، ولكن قال المدير المالي، فرانك ويتر، اليوم الثلاثاء إن عدم اليقين بشأن درجة خطورة وتفشي فيروس “كورونا”، يجعله لا يستطيع تأكيد ذلك الرقم بشكل موثوق.

وأوضح ديس أن “عام 2020 سيكون عاما صعبا للغاية، إذ أن تفشي الفيروس يقدم لنا تحديات مجهولة”.

وحققت شركة “فولكسفاغن”، العام الماضي، أرباحا صافية بلغت 14.02 مليار يورو، بزيادة 15% عن 12.2 مليار يورو في 2018، بينما ارتفعت إيرادات العام بنسبة 7% إلى 252.6 مليار يورو «281 مليار دولار».

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى اليوم، إلى 181 ألف و127 شخصا، توفي منهم 7114 شخصا، فيما شفي حتى الآن 78085 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا «جائحة»، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين «بر الصين الرئيسي»، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81032 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و142 شخصا.