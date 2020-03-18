‫بورصة الكويت تستهل تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 1.8 نقطة‬

‫استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر1 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4467 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر1 مليون سهم تمت عبر 173 صفقة بقيمة نقدية بلغت 3ر273 ألف دينار «نحو 2ر1 مليون دولار».‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر7 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4030 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر882 مليون سهم تمت عبر 43 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر36 مليون دينار «نحو 123 مليون دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر28 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4677 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 80ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر1 مليون سهم تمت عبر 330 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر565 ألف دينار «نحو 9ر1 مليون دولار».‬



‫في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 3ر3950 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر1 مليون سهم تمت عبر 47 صفقة بقيمة نقدية 66 ألف دينار «نحو 224 ألف دولار».‬