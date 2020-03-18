‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 27 سنتاً‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 27 سنتا ليبلغ 89ر31 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 16ر32 دولار في تداولات يوم أمس الأول الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وعالميا أغلقت أسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل أمس وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على النفط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وتخمة العرض في الأسواق النفطية.‬



‫في موازاة ذلك اتخذت العديد من الدول خطوات غير مسبوقة لاحتواء الفيروس الذي أودى بحياة 7500 شخص في حين دعت حكومات عديدة مواطنيها للحد من تحركاتهم وأغلقت الكثير من الشركات أبوابها مما يقلص الطلب على الوقود.‬



‫وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 32ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 73ر28 دولار وهي المرة الأولى التي يغلق فيها الخام القياسي دون 30 دولارا للبرميل منذ 2016.‬



‫ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 75ر1 دولار أو 1ر6 في المئة لتغلق على 95ر26 دولار للبرميل.‬



‫وأفادت وزارة الطاقة السعودية أمس بأن صادرات المملكة من الخام ستزيد في الأشهر المقبلة إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا مع عزمها استخدام مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بدلا من حرق الخام.‬



‫وتقلصت علاوة برنت فوق غرب تكساس بشدة إلى 67 سنتا للبرميل لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ نوفمبر 2016.‬