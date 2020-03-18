«الأرصاد»: فرص الأمطار في البلاد تقل عصراً

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن فرص الأمطار في البلاد تقل اعتبارا من عصر اليوم الأربعاء وتخف سرعة الرياح تدريجيا مع بداية المساء ويتوقع ارتفاع الرطوبة النسبية مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق.



وأضاف مراقب التنبؤات بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية أن البلاد تأثرت منذ فجر اليوم بهطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.



وذكر القراوي أن الكميات المسجلة على مدينة الكويت هي 1ر7 ملم ومطار الكويت الدولي 6ر10 ملم والجهراء 9ر7 ملم والرابية 6ر7 ملم والسالمية 5ر6 ملم مع نشاط للرياح زادت سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وانخفضت معها الرؤية الافقية خصوصا على المناطق المكشوفة مع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من سبع أقدام.



وتوقع أن تقل فرص الأمطار اعتبارا من عصر اليوم وتخف سرعة الرياح تدريجيا مع بدايه المساء ومن المتوقع أيضا أن ترتفع الرطوبة النسبية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.



وأشار إلى أن الطقس غدا الخميس يتوقع أن يكون دافئا وغائما جزئيا مع رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.