بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 31.4 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر31 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4443 نقطة بنسبة تراجع بلغت 70ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر175 مليون سهم تمت عبر 12963 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر48 مليون دينار «نحو 9ر165 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12ر9 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4014 نقطة بنسبة تراجع بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر54 مليون سهم تمت عبر 2103 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9ر2 مليون دينار «نحو 8ر9 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر42 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4664 نقطة بنسبة تراجع بلغت 91ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر120 مليون سهم تمت عبر 10860 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر45 مليون دينار «نحو 7ر155 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 8ر3945 نقطة بنسبة صعود بلغت 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر51 مليون سهم تمت عبر 1805 صفقات بقيمة نقدية 7ر2 مليون دينار «نحو 5ر9 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «جياد» و«مزايا» و«اسيكو» و«المباني» اما شركات «اهلي متحد» و«وطني» و«بيتك» و«المستثمرون» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «ساحل» و«اسمنت» و«بتروجلف» و«ارزان» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إعلانا من بورصة الكويت عن وقف كل المدد القانونية والتنظيمية -غير المرتبطة بنشاط التداول في البورصة- وذلك خلال فترة العطلة الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء ولحين انتهاء العطلة الرسمية. وبينت البورصة في اعلانها على الموقع الالكتروني ان الوقف بشأن الافصاحات عن البيانات المالية والافصاحات المرتبطة بها وكذلك إفصاحات الصناديق لحين انتهاء العطلة الرسمية.