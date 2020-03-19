‫بورصة الكويت تستهل تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 30.32 نقطة‬

‫استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 32ر30 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4411 نقطة بنسبة تراجع بلغت 71ر0 في المئة في تمام الساعة 05ر9 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر5 مليون سهم تمت عبر 257 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر1 مليون دينار «نحو 5 ملايين دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر6 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4007 نقطة بنسبة تراجع بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر110 مليون سهم تمت عبر 25 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر17 ألف دينار «نحو 6ر59 ألف دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الأول 08ر50 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4614 نقطة بنسبة تراجع بلغت 07ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر60 مليون سهم تمت عبر 323 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر1 مليون دينار «نحو 6 ملايين دولار».‬



‫وانخفض مؤشر «رئيسي 50» 3ر13 نقطة ليبلغ مستوى 4ر3932 نقطة بنسبة تراجع بلغت 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر163 مليون سهم تمت عبر 31 صفقة بقيمة نقدية 5ر23 ألف دينار «نحو 9ر79 ألف دولار». ‬