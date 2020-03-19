بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 164.3 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر164 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4608 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر3 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر325 مليون سهم تمت عبر 16621 صفقة بقيمة نقدية بلغت 13ر93 مليون دينار «نحو 6ر316 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4031 نقطة بنسبة صعود بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر96 مليون سهم تمت عبر 2904 صفقات بقيمة نقدية بلغت 13ر4 مليون دينار «نحو 04ر14 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر237 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4902 نقطة بنسبة صعود بلغت 1ر5 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر229 مليون سهم تمت عبر 13717 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9ر88 مليون دينار «نحو 2ر302 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 4ر28 نقطة ليبلغ مستوى 3ر3974 نقطة بنسبة صعود بلغت 72ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر88 مليون سهم تمت عبر 2448 صفقة بقيمة نقدية 7ر3 مليون دينار «نحو 5ر12 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «سكب ك» و«اصول» و«هلي متحد» و«تسهيلات» اما شركات «اهلي متحد» و«بيتك» و«المستثمرون» و«وطني» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «ايفا» و«وربة كبيتل» و«المدينة» و«المستثمرون» الأكثر انخفاضا.