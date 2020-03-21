بورصة مصر: النقل والشحن أكبر الخاسرين بسبب “كورونا” خلال الأسبوع الماضي{{{article.title}}}

تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس “كورونا”، إذ هبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 27.5%، أعقبه ​قطاع الخدمات​ والمنتجات الصناعية و​السيارات​ بنسبة 25.8%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 24.8%، ثم ​قطاع المقاولات​ والإنشاءات الهندسية بنسبة 22.9%، ثم قطاع المنسوجات و​السلع المعمرة​ بنسبة 22.4%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 22%.

وانخفض قطاع ​الموارد الأساسية​ بنسبة 21.2%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 19.8%، ثم قطاع ​السياحة​ والترفيه بنسبة 17%، ثم قطاعات البنوك و​مواد البناء​ والاتصالات والإعلام و​تكنولوجيا المعلومات​ والأغذية والمشروبات و​التبغ​، بنسبة 15.5%، 15.4%، 15.2%، على التوالي، ونزل ​قطاع الطاقة​ والخدمات المساندة بنسبة 11.7%، ثم قطاع ​الرعاية الصحية​ و​الأدوية​ بنسبة 10.7%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 9.8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 7%.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوٍ الأوزان” بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” تراجعاً بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” تراجعاً بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر ​بورصة النيل​ بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.

ومن ناحية ثانية، تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضي، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 317.3 مليار جنيه إلى 257.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 18.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.8 مليار جنيه إلى 153.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17%.