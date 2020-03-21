‫سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.71 دولار ‬

‫ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 71ر2 دولار ليبلغ 44ر30 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 73ر27 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وعالميا هوى الخام الأمريكي 7ر10 في المئة أمس وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 1991 مع تجفيف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» الطلب العالمي.‬



‫وشهد الأسبوع المنصرم مبيعات كثيفة على مدى أربعة أيام مع ثني الجائحة المتنامية الناس عن قيادة السيارات وحجز الرحلات الجوية.‬



‫وتراجعت أمس العقود الآجلة لخام برنت 49ر1 دولار بما يعادل 2ر5 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 98ر26 دولار للبرميل.‬



‫ونزلت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل 69ر2 دولار أو 7ر10 في المئة لتغلق على 53ر22 دولار للبرميل.‬



‫وفقد الخام الأمريكي نصف قيمته في الأسبوعين الأخيرين في حين هبط برنت حوالي 40 في المئة مع تقلص الطلب بسبب الجائحة بالتزامن مع انهيار تخفيضات الإنتاج المنسقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا. ‬