بورصة دبي للذهب والسلع تواصل نشاطها كالمعتاد عبر منصات التداول والمقاصة{{{article.title}}}

اعتمدت ​بورصة دبي​ للذهب والسلع سلسلة من الإجراءات وتقوم باختبارها بشكل منتظم لضمان استمرارية أعمالها، وهذه الإجراءات مصممة للتعامل مع مجموعة واسعة من التطورات المحتملة بما يضمن مرونة الخدمة وتوفرها واستقرارها عبر جميع منصات التداول والمقاصة.

وتغطي الإجراءات الأحداث غير المتوقعة أو الأزمات أو بيئات التشغيل غير العادية، كما يمكن تعديلها لتتكيّف مع مختلف الظروف، وتتضمّن فرض قيود على السفر والاجتماعات، بالإضافة إلى تقسيم الموظفين إلى فرق عمل صغيرة وتوزيعهم في مواقع مختلفة.

وقالت بورصة ​الذهب​ والسلع إنها تواصل نشاطها بشكل طبيعي عبر منصات التداول والمقاصة، مع توفير خدمات آمنة وموثوقة للأعضاء وعملائهم فيما يتعلّق بعمليات اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر. وفي ضوء النشاط القوي الذي شهدته السوق، وأكدت التزامها التام بمواصلة تقديم خدماتها، وتشغيل منصات التداول والمقاصة كالمعتاد.

ولا تتوقّع البورصة أن يطرأ أي تغيير على أنشطة التداول أو المقاصة المعتادة، وفي حال حدوث أي تغيير فسيتم الإبلاغ عنه بموجب إشعار للسوق.