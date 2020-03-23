بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 23.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 13ر23 نقطة ليبلغ مستوى 10ر4631 نقطة بنسبة صعود بلغت 5ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر171 مليون سهم تمت عبر 12115 صفقة بقيمة نقدية بلغت 003ر51 مليون دينار «نحو 4ر173 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر21 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4009 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر44 مليون سهم تمت عبر 1940 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر2 مليون دينار «نحو 4ر7 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر45 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4947 نقطة بنسبة صعود بلغت 93ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر127 مليون سهم تمت عبر 10175 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر48 مليون دينار «نحو 5ر165 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4ر39 نقطة ليبلغ مستوى 8ر3934 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 99ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر37 مليون سهم تمت عبر 1612 صفقة بقيمة نقدية 8ر1 مليون دينار «نحو 12ر6 مليون دولار».



وشهدت الجلسة إعلان بيت التمويل الكويتي «بيتك» إجراء تعديل على الجدول الزمني الخاص بالاستحواذ على 100 في المئة من الأسهم الصادرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد «البحرين» إذ إن التعديل خاص بتأجيل إجراءات العرض وبالأخص تلقي استمارات القبول في الكويت ومملكة البحرين إلى حين استئناف العمل في الكويت.



كما شهدت الجلسة إعلانا من شركة طيران الجزيرة إذ قرر مجلس الإدارة إلغاء التوصية السابقة وأوصى بعدم توزيع أرباح عن عام 2019 احتياطيا للتخفيف من تأثير فيروس كورونا «كوفيد 19» على أعمال الشركة لمساندة عمليات الشركة بعد رفع الحظر عن السفر من وإلى مطار الكويت الدولي.



وتابع المتعاملون إعلان شركة الاتصالات الكويتية «إس تي سي» في شأن توصية مجلس الإدارة بخصوص التوزيعات النقدية المقترحة لعام 2019 اذ أقرت الجمعية العمومية توزيع 50 في المئة أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2019 بواقع 50 فلسا للسهم بمبلغ 8ر24 مليون دينار «نحو 55ر84 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «مواشي» و«وربة ت» و«جياد» و«فيوتشر كيد» اما شركات «اهلي متحد» و«بيتك» و«وطني» و«المستثمرون» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «كويتية» و«اهلي متحد» و«صلبوخ» و«كامكو» الأكثر انخفاضا.