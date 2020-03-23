«الخليج للتأمين» توزع 38 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

أقرت الجمعية العمومية لشركة مجموعة الخليج للتأمين التي عقدت اليوم الاثنين توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 38 في المئة «38 فلسا للسهم الواحد» عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.



وقالت الشركة في بيان صحفي إنها أعلنت في وقت سابق تحقيق صافي ربح بقيمة 3ر13 مليون دينار «نحو 44 مليون دولار» بما يعادل 6ر73 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنمو نسبته 2ر12 في المئة مقارنة مع ربح بقيمة 9ر11 مليون دينار «نحو 39 مليون دولار» عن العام الذي قبله.



وتعتبر مجموعة الخليج إحدى أكبر مجموعات التأمين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولها حصص ملكية في شركات بالسعودية والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والبحرين والإمارات والجزائر وتركيا والكويت وبلغ حجم أصولها المجمعة 5ر2 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019.