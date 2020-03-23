بورصة قطر تغلق على إنخفاض بنسبة 3.85% عند 8258.57 نقطة{{{article.title}}}

23 مارس، 2020
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أغلقت ​بورصة قطر​ على انخفاض بنسبة 3.85% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 8258.57 نقطة، وتصدر سهم “الملاحة القطرية” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 10%.

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