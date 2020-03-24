146 مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة

شريف حمدي

استأنفت بورصة الكويت تعاملاتها بعد عطلة السوق الأحد بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج على تباين في اداء المؤشرات، حيث ارتفعت مؤشر السوق الأول على وقع عمليات شراء استهدفت بعض الأسهم في مقدمتها بيتك والوطني وزين في إطار عمليات شراء انتقائية بعد تراجع الاسعار لمستويات متدنية خلال الجلسات الأخيرة.

وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بنهاية تعاملات جلسة امس بنسبة 0.6%، إذ ارتفعت بـ 146 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 26.655 مليار دينار، علما أن خسائر القيمة السوقية لبورصة الكويت بلغت 26.7% منها 24.2% تحققت خلال الشهر الجاري. وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق خلال جلسة امس بنسبة 45%، إذ بلغت 51 مليون دينار تراجعا من 93.1 مليون دينار في جلسة الأربعاء الماضي، وهي الجلسة التي شهدت ضخ سيولة اجنبية في إطار مراجعات فوتسي تقدر بـ 12 مليون دينار. وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة، إذ استحوذ سهم بيتك على أكثر من 15 مليون دينار تشكل 29% من الإجمالي، وارتفع السهم بنسبة 3.5%، كما استحوذ سهم الوطني على 11.5 مليون دينار وارتفع بنسبة 3.06%، واستحوذ سهم زين على 3.6 ملايين دينار وارتفع بنسبة 3.2%، فيما تراجع سهم اهلي متحد بنسبة 8.3% بتداولات كبيرة بلغت قيمتها 9.1 ملايين دينار، وتراجع كذلك سهم بنك الخليج بنسبة 2% بتداولات بلغت 2.5 مليون دينار.

وانهت الجلسة تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% محققا 45 نقطة مكاسب ليصل إلى 4947 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% محققا 23 نقطة مكاسب ليصل إلى 4631 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% بخسارته 21 نقطة ليصل إلى 4009 نقاط. خليجيا، تراجع سوق دبي بنسبة 3.8%، كما تراجع سوق ابوظبي بنسبة 3.1%، وتراجع سوق قطر بـ 3.8%، كما تراجع سوق البحرين بـ 0.4%، وتراجع السوق السعودي بنسبة 2.9%، واستقر سوق مسقط عند مستوى اغلاقه السابق، وكانت بورصة الكويت الوحيدة بين أسواق الخليج التي انهت تعاملات امس على ارتفاع مؤشر سوقها الأول بنسبة 0.9%.