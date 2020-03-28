سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.55 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 55ر1 دولار ليبلغ 26ر26 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 81ر27 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وعالميا هوت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة أمس مواصلة خسائرها للأسبوع الخامس على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» على جهود التحفيز من صناع السياسات في أنحاء العالم.



وانخفض خام برنت 41ر1 دولار بما يعادل 35ر5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 93ر24 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 09ر1 دولار أو 82ر4 بالمئة على 51ر21 دولار كما فقد «برنت» و«غرب تكساس» نحو الثلثين هذا العام في حين يجبر تهاوي النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود جراء فيروس كورونا شركات النفط والطاقة على تقليص استثماراتها.