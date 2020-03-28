«الإئتمان»: تحويل دفعات القروض إلى المُستحقين.. عبر البوابة الإلكترونية

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح مضف المضف، أن البنك سيقوم بتحويل الدفعات المالية إلى الحسابات البنكية للمواطنين المستحقين للقروض من خلال البوابة الإلكترونية للبنك، وعبر تطبيق الهاتفي للائتمان.

وقال المضف في تصريح صحافي له اليوم: «إن هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى ما تشهده البلاد من جهود حكومية حثيثة ومشهودة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تعطيل العمل بالجهات والمؤسسات وفقاً لقرار مجلس الوزراء»، مؤكدًا حرص الجميع على صحة وسلامة المواطنين.

ورداً على ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن تأجيل سداد أقساط قروض «الائتمان» مراعاة للظروف والمستجدات التي فرضتها أزمة كورونا، أكد المضف أن التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سوف تترجم، وهي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع المعاناة عنهم، وتفهمه الكامل لتلك الدعوات وتقديره لدوافعها النبيلة.

وأوضح المضف، أن البنك بانتظار حزمة من القرارات التي ستخرج من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء التي ستكون قراراتها لصالح المواطن الكويتي والاقتصاد الوطني.