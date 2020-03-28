ترامب يوقع على حزمة التحفيز بقيمة 2 تريليون دولار.. لتخفيف آثار فيروس كورونا

وقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون لتخفيف فيروسات التاجية بقيمة 2 تريليون دولار يوم الجمعة، بينما تحاول واشنطن الحد من الدمار الاقتصادي الناجم عن الوباء الذي يمزق الولايات المتحدة.

وكان قد مرر مجلس النواب في وقت سابق حزمة التحفيز، التي يعتقد أنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، عن طريق التصويت الصوتي.

الخطة، التي تتضمن مدفوعات لمرة واحدة للأفراد، وتعزيز التأمين ضد البطالة ، وتمويل إضافي للرعاية الصحية وقروض ومنح للشركات لردع تسريح العمال ، حصلت على موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع مساء الأربعاء. ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مشروع القانون بأنه “تخفيف” لتدمير الوباء ، وتوقعت أن يصوغ الكونجرس المزيد من الخطط للمساعدة في “التعافي”.

في حين أنه من غير الواضح مدى السرعة التي ستمنح بها الحكومة بعض الأموال مثل زيادة إعانات البطالة وقروض الأعمال الصغيرة ، قال البيت الأبيض وقادة الكونجرس إن بعض الأفراد سيحصلون على مدفوعات مباشرة تصل إلى 1200 دولار في غضون ثلاثة أسابيع.