‫بورصة الكويت تفتتح جلسة تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 55.4 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر55 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4840 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1ر1 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 09ر4 مليون سهم تمت عبر 249 صفقة بقيمة نقدية بلغت 05ر1 مليون دينار «نحو 5ر3 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر8 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4134 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر1 مليون سهم تمت عبر 55 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر217 ألف دينار «نحو 4ر738 ألف دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر70 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5210 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر2 مليون سهم تمت عبر 225 صفقة بقيمة نقدية بلغت 18ر973 ألف دينار «نحو 3ر3 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر «رئيسي 50» 7ر7 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4096 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 003ر2 مليون سهم تمت عبر 52 صفقة بقيمة نقدية 05ر222 ألف دينار «نحو 9ر754 ألف دولار». ‬