تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.3% بمستهل تعاملات الأسبوع{{{article.title}}}

تراجعت ​مؤشرات البورصة المصرية​، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 9783 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1333 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11191 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3661 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 961 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1033 نقطة.