بورصة الكويت تفتتح جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 27.4 نقطة

افتتحت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر27 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4786 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر0 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر1 مليون سهم تمت عبر 167 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر563 ألف دينار «نحو 9ر1 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 06ر7 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4077 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر302 ألف سهم تمت عبر 35 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر34 ألف دينار «نحو 9ر117 ألف دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر61 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5163 نقطة بنسبة صعود بلغت 2ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر2 مليون سهم تمت عبر 188 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر863 ألف دينار «نحو 9ر2 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4013 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر416 ألف سهم تمت عبر 32 صفقة بقيمة نقدية 8ر32 ألف دينار «نحو 5ر111 ألف دولار».