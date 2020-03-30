بورصة السعودية تغلق على إنخفاض بنسبة 0.05% عند 6373.29 نقطة{{{article.title}}}

30 مارس، 2020
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أغلقت ​بورصة السعودية​ على انخفاض بنسبة 0.05% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 6373.29 نقطة، وتصدر سهم “الوطنية للتأمين” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 9.99%، بينما كان سهم “تعليم ريت” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 4.18%.

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