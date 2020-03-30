البنك المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي «نحو 792 مليون دولار أمريكي».



وقال «المركزي» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن أجل الإصدار ستة أشهر بمعدل عائد 375ر1 في المئة.



وكان بنك الكويت المركزي اصدر سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون دينار كويتي «نحو 957 مليون دولار امريكي» في 16 مارس الجاري لمدة ثلاثة أشهر ومعدل عائد 250ر2 في المئة.