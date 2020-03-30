السعودية ترفع صادراتها من النفط إلى 10.6 مليون برميل يومياً

أعلنت السعودية عن زيادة صادراتها النفطية لتصل إلى 10.6 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مايو المقبل، وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بأن السعودية تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءاً من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يومياً.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد صرح بأنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق، بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها «أرامكو السعودية» أدت لذعر في السوق.

وفي 11 مارس الحالي، أعلن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أن الشركة تلقت تكليفاً من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يومياً من 12 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي، بزيادة قدرها مليون برميل يومياً.

وتأتي زيادة الإنتاج عقب انهيار محادثات في 5 و6 مارس الجاري، بين أعضاء «أوبك+» حول اتفاق ظل يدعم الأسعار منذ 2016. وكانت روسيا قد رفضت دعوة «أوبك» لتعميق تخفيضات المعروض القائمة.