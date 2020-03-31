‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.93 دولار‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 93ر1 دولار ليبلغ 33ر24 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 26ر26 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وعالميا هوت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت والخام الأمريكي أمس إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 عاما مع تنامي المخاوف من أن إجراءات العزل العام حول العالم للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» قد تستمر أشهرا وأن الطلب على الوقود سيواصل الانخفاض.‬



‫ومن المتوقع أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في هبوط ما لا يقل عن 20 في المئة من الطلب على الوقود حول العالم مع اتخاذ الحكومات خطوات لتقييد انتشار الفيروس.‬



‫وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول أمس منخفضة 17ر2 دولار أو 7ر8 في المئة لتسجل عند التسوية 76ر33 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ نوفمبر 2002.‬



‫وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42ر1 دولار أو 6ر6 في المئة إلى 09ر22 دولار وهو أدنى مستوى إغلاق منذ فبراير 2002.‬



‫في سياق متصل اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء محادثة هاتفية أمس على اجتماع كبار مسؤولي الطاقة بالبلدين لمناقشة الهبوط الحاد في أسواق النفط العالمية. ‬