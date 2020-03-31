بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 63.14 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 14ر63 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4822 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر122 مليون سهم تمت عبر 8999 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر31 مليون دينار «نحو 12ر108 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر24 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4083 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر52 مليون سهم تمت عبر 2254 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر3 مليون دينار «نحو 92ر12 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر82 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5198 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر69 مليون سهم تمت عبر 6745 صفقة بقيمة نقدية بلغت 04ر28 مليون دينار «نحو 33ر95 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 7ر16 نقطة ليبلغ مستوى 2ر3998 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر47 مليون سهم تمت عبر 1863 صفقة بقيمة نقدية 6ر3 مليون دينار «نحو 24ر12 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «مواشي» و«نابيسكو» و«منشآت» و«وثاق» أما شركات «بيتك» و«زين» و«اهلي متحد» و«خليج ب» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «صلبوخ» و«معادن» و«وربة كبيتل» و«الانماء» الأكثر انخفاضا.