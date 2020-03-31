انفجار يوقف صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا

توقفت صادرات إيران من الغاز الطبيعي، إلى تركيا، اليوم «الثلاثاء»، بعد هجوم على خط أنابيب داخل البلد المجاور، حسبما نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول إيراني.

وقال مهدي جمشيدي دانا المسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية: «هذا الصباح، هاجم إرهابيون خط أنابيب للغاز الطبيعي داخل تركيا بالقرب من حدود بازارجان الإيرانية مع تركيا. توقف تدفق الغاز».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن جمشيدي قوله: «وقعت عدة انفجارات في خط الأنابيب من قبل. من المرجح أيضا أن حزب العمال الكردستاني نفذ التفجير» في إشارة للحزب الكردي المحظور في تركيا.

وينقل خط الأنابيب نحو عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لتركيا سنويا، وتعرض عدة مرات لهجمات من مسلحين أكراد خلال التسعينات وحتى 2013 التي تم فيها توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال جمشيدي إن تفشي فيروس كورونا الجديد تسبب في «مغادرة حرس الحدود الأتراك لكننا أبلغناهم بالانفجار وننتظر ردهم». وأضاف «يستغرق الأمر في العادة من ثلاثة إلى أربعة أيام للإصلاح واستئناف صادرات الغاز».

من جهتها، قالت وكالة «الأناضول» التركية، أن «الانفجار المجهول في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إيران وتركيا بولاية أغري شرقي البلاد، تسبب في اندلاع حريق وحدوث أضرار بالخط». وأضافت أن الانفجار أدى لاشتعال حريق شوهد من القرى المجاورة، مشيرة أن قوات الأمن سارعت إلى مكان الحادث واتخذت إجراءات أمنية واسعة في المنطقة. وأوضحت، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا. وذكرت أن قوات الأمن بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.