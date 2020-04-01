‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 19.4 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر19 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4803 نقطة بنسبة هبوط بلغت 46ر0 في المئة وذلك في تمام الساعة 05ر9 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 02ر1 مليون سهم تمت عبر 135 صفقة بقيمة نقدية بلغت 16ر245 ألف دينار «نحو 5ر833 ألف دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4080 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 06ر496 ألف سهم تمت عبر 38 صفقة بقيمة نقدية بلغت 3ر34 ألف دينار «نحو 6ر116 ألف دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الأول 35ر40 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5158 نقطة بنسبة هبوط بلغت 78ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر641 ألف سهم تمت عبر 118 صفقة بقيمة نقدية بلغت 14ر250 ألف دينار «نحو 4ر850 ألف دولار».‬



‫في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 9ر3995 نقطة بنسبة هبوط بلغت 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر670 ألف سهم تمت عبر 40 صفقة بقيمة نقدية 8ر36 ألف دينار «نحو 12ر125 ألف دولار».‬