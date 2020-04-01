‫سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.37 دولار‬

‫ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 37ر1 دولار ليبلغ 70ر25 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 33ر24 دولار في تداولات يوم أمس الأول الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أمس مرتفعا 39 سنتا ليبلغ 48ر20 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام برنت تسليم مايو منخفضة 2 سنت لتبلغ 74ر22 دولار للبرميل.‬



‫وختمت أسعار النفط الخام أمس تداولات الربع الأول من العام الحالي إذ تهاوت العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت على مدار مارس بفعل حالة الجمود التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» فضلا تخمة العرض الناتجة عن فشل اجتماعات «أوبك +».‬



‫وفقد كلا خامي القياس نحو ثلثي قيمتهما على مدار الربع الأول من العام الحالي وكانت معظم الخسارة من تراجعات مارس التي بلغت نحو 55 في المئة إذ تدهور الطلب العالمي على الوقود جراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا.‬